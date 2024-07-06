    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    757мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur95.57

    Мужчина погиб, перебегая КАД. Его сбили дважды

    7801
    12 комментариев

    Попытка перебежать кольцевую автодорогу в Красногвардейском районе Петербурга обернулась гибелью для полуночного пешехода. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 35-м километре КАД незадолго до полуночи. По предварительным данным, 31-летний мужчина угодил под колёса Geely Tugella, переходя дорогу в неположенном месте. Следом на него наехал попутный BMW 328.

    По информации «Фонтанки», на месте от полученных травм погиб житель Невского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close