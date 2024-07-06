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    Свадьба пела и плясала. Более 50 человек увезли в полицию с торжества под Петербургом

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    Полиция навестила кочевников во Всеволожском районе Ленобласти: рейд запомнится обеим сторонам.

    О необычном антураже рядового профилактического мероприятия 6 июля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По стечению обстоятельств рейд в деревне Верхние Осельки совпал с торжеством у представителей так называемого кочевого народа.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Сотрудники ГУ МВД России с районной полицией и кинологами нагрянули с проверкой, а попали на свадьбу.

    «Веселый нрав гостей на итоги рейда не повлиял: в отделы были доставлены более 50 представителей кочевого народа и двое нанятых ими строителей-мигрантов из Средней Азии», — сообщили в главке.

    Доставленных дактилоскопировали и проверили на причастность к совершённым преступлениям. После беседы практически все смогли вернуться к празднику: к ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли только двух рабочих.

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