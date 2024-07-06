«Спасибо за подгон». Военнослужащий в Зеленогорске провел ночь со школьницей, ее мать ставит вопрос о продаже девственности

14-летняя девочка оказалась на съемной квартире в Зеленогорске в обществе служащего военной части. Ребенок говорит матери, что речь идет именно об изнасиловании. Женщина идет еще дальше — о продаже девственности.

Фото: НС Поделиться Поделиться





Ольга (имя изменено), ее дочь Ника (имя изменено), муж и еще двое детей живут под Петербургом несколько лет. В 2014 году женщина бежала от бомбежек в Россию из Донецка. Поселились в Ленобласти, около года назад переехали из одного поселка в другой.



На время каникул Ника, согласно домашним правилам, может гулять целый день, но быть на связи и обязательно не позже 10 часов вечера дома. «Фонтанка» имела возможность лично познакомиться с девочкой и заранее скажем: по ней очевидно, что это ребенок, как будто и не стремящийся к демонстрации своей женственности. У Ники короткая стрижка, никакого маникюра, разве что сережки-бабочки. Ее 12-летнюю знакомую Машу (имя изменено), тоже попавшую в историю, «Фонтанка» видела в соцсетях на фото и видео. Выглядит и ведет она себя как будто по-женски взрослее, но и в ее случае юный возраст очевиден.



Маша — двоюродная сестра одноклассницы Ники, девочки не то чтобы дружат, но знакомы. Ника, рассказала «Фонтанке» мама девочки, ушла из дома утром 12 июня. По ее словам, встреча с Машей была практически случайной. Девочка предложила ей выпить пива. Ника говорит, что не пьет, ее мама — что никогда не замечала от дочери запаха спиртного или неадекватного поведения выпившего человека. По рассказу, через полбутылки хрупкой девочке стало нехорошо, они пошли домой к Маше, где Ника заснула. По ее ощущениям, сон был недолгим, часа полтора. После Маша завязала с ней разговоры о мальчиках и сексе. Ника вспоминает, что присутствовавшая в доме мать Маши Екатерина спросила ее о девственности.



Ольга эмоционально отзывается о Маше и ее маме. Лично знакомы они не были, но кто как живет — по слухам примерно ясно. Репутация якобы у женщины не слишком хорошая, семью Ольга называет маргинальной.

Время близилось к вечеру, Маша сказала Нике, что они едут в Зеленогорск. Телефон Ники к тому моменту сел, мать начала искать ее по знакомым и в чатах поселка.



В одном из дворов на детской площадке Маша, по рассказу Ольги, целенаправленно подошла к компании молодых людей. Ника говорит, что у нее возникло ощущение, как будто ее приятельница с ними была знакома. В Зеленогорск отправились вчетвером — две школьницы, Иван и его приятель. Маша сказала, что ей надо забрать какие-то вещи, и они пришли в квартиру-студию. Как позже выяснит Ольга, это сдаваемое посуточно жилье. Квартира, по ее данным, была оплачена с карты Екатерины — об этом ей сказали сперва в полиции, а потом и хозяйка студии. Как рассказала Ольга «Фонтанке», уже после всех событий Иван вступил с ней и бабушкой Ники в переписку. В ней он утверждает, что дал наличные приятелям, а как они искали жилье и как за него расплачивались, он не в курсе.



Некоторое время по большому счету в студии ничего не происходило, молодые люди выпивали, девочки ютились рядом. Ника утверждает, что уже в квартире обе назвали реальный возраст. Про молодых людей с их слов было известно, что они военнослужащие, но друг с другом не особо знакомы. Вскоре один из них ушел и предупредил девочек, что надо быть осторожней, потому что его новый знакомый Иван «какой-то мутный». Ника рассказала маме, что ее подруга по квартире ходила в нижнем белье.

Иван пил пиво, затем сходил в душ и прилег на кровать. Он начал приставать к Нике, та сказала, что не хочет с ним никакой близости — она девственница и у нее есть парень.



Маша устроилась спать на диване, но Нику к себе не пустила, буквально оттолкнула ногой и сказала ложиться рядом с парнем. Маша записывала «кружочки» в Телеграм.



Тем временем Ольга узнала, что ее дочь видели с Машей, выяснила адрес и отправилась к ее матери. Сперва Екатерина вроде как сказала, что вообще не видела Нику, потом все же созналась, что дети уехали в Зеленогорск к какой-то Машиной подруге. К какой — Екатерина не знала, а телефон дочери оказался выключен. Ольга, высказав собеседнице все что думает про отправку 12-летнего ребенка черт знает куда и черт знает с кем, позвонила в полицию. Заявление о пропаже было принято, с матерью Ники связался участковый. После двух часов ночи кто-то переслал Ольге «кружочек» от Маши. Женщина внимательно посмотрела на обстановку на заднем плане и пришла к выводу, что, скорее всего, это съемная квартира. Ей удалось найти ее на сайте бесплатных объявлений. Находкой Ольга поделилась с участковым, но арендодатель не отвечал, номера квартиры в объявлении не было.



По словам Ольги и ее дочери, Иван придвинул к себе Нику, начал ее трогать. Девочка как могла сопротивлялась и снова напомнила, что ей 14. «Любви все возрасты покорны», — запомнила слова Ивана Ника. Парень снял с нее одежду и белье. Ника рассказывает, что оцепенела от ужаса и ничего не могла сделать, кроме как сказать, что ей больно. «Сначала больно, потом приятно», — продолжал сыпать народными «мудростями» Иван.

Ольга рассказала «Фонтанке», что после полового акта, насколько помнит девочка, он продолжил выпивать, сама Ника ушла в ванную. За ней зашла Маша, подруга попросила вызвать полицию. Маша сказала об этом Ивану. Он, по словам девочки, схватил ее за шею со словами: «Если ты кому-то пикнешь, я тебе горло перережу». На шее остались синяки, Ольга зафиксировала их на фото. «Фонтанка» видела кадры.



Утром, по словам девочки, Маша прочитала сообщение от матери: полиция знает, где вы, вас ищут. Когда девочки уходили из квартиры, Иван, со слов Ники, дал Маше денег, «несколько красных бумажек», и сказал: «Спасибо за подгон». Позже в переписке он будет говорить Ольге и бабушке Ники, что дал 500 рублей, ну максимум тысячу, но точно была только одна купюра: «Я так-то вообще не щедрый, и у меня зп маленькая». Женщинам он писал разное и о своем состоянии — то ли упился до беспамятства, то ли выпил всего ничего.



Дети приехали домой к Маше около 10 утра. Мать сказала, что Нику ищут — и одновременно что ей в доме не рады. Девочка хотела забрать телефон, но, с ее слов, ей якобы пригрозили наличием фото с их ночевки в компании Ивана и потребовали денег. Девочка попросила телефон, чтобы хотя бы позвонить маме. В итоге ей дали уйти, никаких фото она не видела и сомневается, что они вообще есть.



Когда Ника ушла, Екатерина написала Ольге: «Моя дома, вашу отправила к вам». Ника же села на автобус, наполненная стыдом и страхом, и поехала в город к бабушке, на Парнас. Около часа дня она оказалась в безопасности, о чем было доложено Ольге, и мать наконец успокоилась.

Маша решила поделиться подробностями прошедшей ночи с парнем Ники. Она написала ему, что девочка переспала с 22-летним военным и тем самым изменила. Молодой человек не стал особо развивать тему и переслал скриншот Ольге. Еще через несколько часов Ника уже давала показания в Следственном комитете, парня начали искать и примерно через сутки после той ночи в Зеленогорске нашли.

Он и правда оказался военным, так что дело забрали в соответствующее следственное управление. С тех пор Ольге о расследовании толком ничего не известно. Нике пришлось посетить гинеколога. Врач зафиксировал травмы половых органов и разрыв плевы («Фонтанка» ознакомилась с медицинским заключением). Был ли половой акт защищенным, она не знает. Иван, рассказала Ольга, писал родным Ники, что ни о какой беременности речи быть не может, потому что секс длился пару минут и не был доведен до логического завершения — парень якобы заснул. Отметим, сам факт растления в переписке он не отрицает.



По данным «Фонтанки», Иван родом из Абакана, еще недавно постил у себя в соцсетях фотографии с местного музыкального фестиваля. В руках у него флаг железнодорожных войск, те же знаки отличия можно найти на фотографиях, где он в военной форме. Насколько известно Ольге, недавняя поездка на родину — это отпуск, молодой человек скоро должен был отправиться на СВО.

По информации Ольги, он и сейчас на свободе — об этом свидетельствует и тот факт, что он переписывается с семьей в соцсетях. Просит забрать заявление и отпустить его воевать, искупать вину кровью.



Ника начала посещать психолога, немного отойдя от состояния, в котором девочка только спала и по несколько раз в день принимала душ.



Официально от военно-следственного управления с Ольгой на сегодняшний день, по ее словам, никто не связывался. Помимо того, что сделал Иван, ее категорически интересует роль Екатерины. Ольга написала письмо в администрацию президента. Ей ответили, что данные переданы в правоохранительные органы. На помощь адвокатов Ольге рассчитывать не приходится, средств на это у семьи нет.



По информации «Фонтанки», военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону проводит доследственную проверку. Следователи изучают обстоятельства того вечера и устанавливают, есть ли признаки преступления по ст. 131 (изнасилование) и ст. 134 (половое сношение с лицом до 16 лет) УК РФ.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

