«Зенит» обыграл аргентинский «Тальерес» в матче Летнего кубка

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч Летнего кубка против аргентинского «Тальереса». Встреча проходила 5 июля в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 1:0.
В первом тайме главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил следующий состав: Латышонок, Волков, Родригао, Нино, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой, Глушенков.
Во втором тайме на поле вышли: Адамов, Алип, Чистяков, Горшков, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин (к), Бакаев, Мантуан, Сергеев.
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Летний кубок 2024 года, в котором участвуют четыре команды («Зенит» и «Сочи» из России, «Црвена Звезда» из Сербии, «Тальерес» из Аргентины), проходит со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Матчи кубка проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский». В первом матче турнира, состоявшемся во вторник, 2 июля, «Зенит» победил «Сочи» со счётом 5:2.