Шебекино попало под обстрел. Пострадал мирный житель

Город Шебекино в Белгородской области 5 июля попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом оповестил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, на настоящий момент известно об одном мирном жителе, пострадавшем в результате удара. В областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с ушибом кисти и ссадинами лица. Также в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, осколками посечен один автомобиль.



Более детальная информация о последствиях уточняется, в светлое время суток будет осуществлен подомовой обход.

