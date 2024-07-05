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    Шебекино попало под обстрел. Пострадал мирный житель

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    Город Шебекино в Белгородской области 5 июля попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом оповестил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    По его данным, на настоящий момент известно об одном мирном жителе, пострадавшем в результате удара. В областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с ушибом кисти и ссадинами лица. Также в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, осколками посечен один автомобиль.


    Более детальная информация о последствиях уточняется, в светлое время суток будет осуществлен подомовой обход.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что атака БПЛА на город Приморско-Ахтарск Краснодарского края ночью 5 июля привела к серьезным последствиям.

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