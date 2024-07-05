Вечернее небо Петербурга озарил чарующий закат. Посмотрите, как это выглядело

Дождливая и хмурая пятница вознаградила петербуржцев блистательным закатом. Оранжево-розовое небо, окрашенное лучами уходящего солнца, создало чарующую атмосферу. Город преобразился, словно окутанный волшебством.
Золото и ваниль лились с облаков на проспекты и улочки, отражались в водах Невы и наполняли свечением крыши.
Зачарованные зрелищем горожане не упустили возможность запечатлеть момент восторга, своими снимками они поделились с «Фонтанкой». Природа напомнила, как можно вдохновлять и находить красоту в простых вещах и как важно делиться ею с другими.