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    Вечернее небо Петербурга озарил чарующий закат. Посмотрите, как это выглядело

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    4 комментария
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Дождливая и хмурая пятница вознаградила петербуржцев блистательным закатом. Оранжево-розовое небо, окрашенное лучами уходящего солнца, создало чарующую атмосферу. Город преобразился, словно окутанный волшебством.

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    Золото и ваниль лились с облаков на проспекты и улочки, отражались в водах Невы и наполняли свечением крыши.

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    Зачарованные зрелищем горожане не упустили возможность запечатлеть момент восторга, своими снимками они поделились с «Фонтанкой». Природа напомнила, как можно вдохновлять и находить красоту в простых вещах и как важно делиться ею с другими.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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