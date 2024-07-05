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    Кикшеринг за ПДД: что горожане увидят на новых плакатах

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    Один из сервисов кикшеринга запустил в Петербурге социальную кампанию, посвященную важности соблюдения правил дорожного движения.

    На плакатах изображены семь главных ПДД для самокатчиков: управление транспортом только совершеннолетними, важность правильной парковки, запрет на езду пьяным и передвижение вдвоем, преимущество пешеходов на тротуаре и запрет сигналить людям в спину, важность спешивания на пешеходных переходах и при выезде из дворов.

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    «Культурная столица — катает культурно» — главный лозунг кампании, которым сервис призывает пользователей соблюдать ПДД для собственной безопасности и безопасности всех участников движения.

    Напомним, что ранее «Фонтанка» уже писала о том, что с 27 мая операторы кикшеринга обновили оферты и в несколько раз увеличили наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы за отдельные нарушения, например, езду в нетрезвом виде выросли до 150 тысяч рублей. Дополнительно операторы прорабатывают механизмы запрета поездок на самокатах для детей. Так, МТС Юрент блокирует такие аккаунты с помощью сервиса идентификации МТС ID. В пресс-службе сервиса «Фонтанке» сообщили, что с начала сезона заблокировано уже более 600 таких профилей.

    ООО «ШеринговыеTехнологии», ИНН 9731081298

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