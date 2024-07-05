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    «На эти грабли мы уже наступали»: на российских телешоу обсудили перспективу мирных переговоров с Украиной

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    Мирные переговоры России с Украиной и прекращение огня между сторонами конфликта невозможны потому, что «разговаривать на Украине не с кем: Зеленский нелегитимен», считают ведущие российских телешоу. Да и нужны ли эти мирные переговоры, если Россия каждый день продвигается вперед? Обзор политических ток-шоу на российском ТВ за неделю 5 июля публикует телеграм-канал Fontanka SPB Online.

    Кроме заявлений, сделанных президентом России Владимиром Путиным на съезде Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), шоумены и гости шоу обсуждали предвыборные дебаты Трампа и Байдена в США и в очередной раз усомнились в том, что действующий американский президент не страдает деменцией, ведь «дедуля облажался». И вообще — «Трамп — это в переводе «козырь», а Байден — всего лишь "кнопка"». Как связаны дружба и бешбармак, и какому европейскому лидеру надо набить на лбу татуировку «чмо», узнаете из нашей еженедельной рубрики #коробка_передач.

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