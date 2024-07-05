Не нужен отпуск на море: психолог рассказала, как провести идеальное лето в своем городе

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Не всем удается выбраться на пляж или в другой город на время летнего отпуска. Но организовать качественный можно и дома. Как это сделать, каких ошибок стоит избегать и какие виды деятельности лучше всего помогают нам перезарядиться? Об этом «Фонтанка» спросила у Анны Лабановой — практикующего психолога, психоаналитика, преподавателя Восточно-Европейского института психоанализа.

Что такое качественный отдых По сути, настоящий отдых — это отсутствие деятельности, приводящей к усталости. Поскольку все мы живем и работаем по-разному, каждому человеку подойдет свой способ перевести дух.



«Важно понять, что на самом деле вызвало усталость, и постараться сменить деятельность. Людям, которые много работают умственно, — например, преподавателям — отлично подойдет физический отдых: прогулки, спорт. Те, кто работает с людьми, — например, консультанты — вечером с удовольствием помолчат под сериал», — объясняет Анна Лабанова.



Основные признаки качественного отдыха:

преодоление физической или умственной усталости;

преодоление физиологического или стрессового напряжения;

восстановление эмоциональных и когнитивных ресурсов, которые мы расходуем на общение с коллегами, выполнение трудовых задач, бытовые дела или обучение;

улучшение памяти и внимательности. Почему важно как следует отдыхать Отдых — основа здоровья. Его длительное отсутствие нередко становится фактором развития стрессового напряжения. Оно приводит к повышенной тревожности, бессоннице или серьезным проблемам со сном, а также может способствовать возникновению проблем с иммунной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и даже репродуктивной системами.



«С точки зрения психологии отдых выступает способом профилактики эмоционального выгорания, то есть состояния истощения, к которому приводит избыточный и продолжительный стресс, — продолжает Анна Лабанова. — Качественный отдых дает нам возможности для непрерывного развития целостной личности: позволяет оставаться продуктивными, находить нестандартные решения для уже знакомых задач, осознавать наши впечатления, эмоции и полученный ранее опыт». Какие ошибки могут испортить отдых Отсутствие плана отдыха Многие люди, мечтая об отпуске, на самом деле не понимают, чем будут во время него заниматься. Чтобы организовать свободное время грамотно, составьте три списка:



Дел, которые необходимо сделать, но которые давно откладывались; Вещей, которые вам бы хотелось сделать или повторить, но вам на это никогда не хватает времени; Того, что вам хотелось бы попробовать сделать, посетить, почувствовать. «Не заставляйте себя строго следовать своему плану и списку, оставьте в нем место для спонтанности. Пусть списки и получившийся план выступают как ваша поддержка, ваши помощники и источники вдохновения», — подчеркивает Анна Лабанова. Переключение на рабочие задачи Рабочие звонки и сообщения во время отпуска нарушают ваши личные границы. Чтобы избежать необходимости заниматься работой вместо отдыха, отключите уведомления или архивируйте рабочие чаты и приложения. Дайте коллегам возможность проявить самостоятельность.

Попытка переделать все дела сразу Вас может настигнуть тревожность из-за большого списка дел, которые нужно выполнить за время отпуска. Меньше беспокоиться на этот счет вам поможет планирование, о котором мы говорили выше. Расставьте приоритеты исходя из финансовых возможностей, временных рамок или длительности того или иного занятия. Бессознательное чувство вины Возможно, вы сталкивались с ощущением: лежишь отдыхаешь, а в голове звучит: «Опять отлыниваешь?» На помощь снова придут списки дел. Чередуйте отдых и важные дела. Например, хорошенько выспитесь с утра, днем устройте уборку в шкафу, а на вечер запланируйте прогулку в парке и просмотр любимого сериала под мороженое.

Отсутствие среды для отдыха Если вы работаете из дома, создайте себе особую среду для отдыха. Организуйте уютное пространство, окружите себя любимыми вещами, чтобы расслабиться. Например, для улучшения концентрации можно использовать музыку или горящую свечу. Для вас это будет сигнал: «Свеча горит — я работаю, свечу погасил — пора отдыхать».

Пять самых эффективных способов отдыха Сон Качественный сон — основа восстановления. Спите в удобной обстановке, без будильника. Позволяйте себе спать днем, если вам хочется. Физическая активность Занимайтесь спортом, который вам нравится: прогулками, ездой на велосипеде, йогой или танцами. Лето — отличное время для занятий на улице. Время на свежем воздухе Гуляйте в парках и садах, устраивайте пикники, проводите время на балконе или на даче. Если есть возможность, посещайте открытые кинотеатры и мероприятия, которые проходят под открытым небом. Минимальное использование гаджетов Ограничьте время, которое проводите за экранами телефона и компьютера. Больше читайте, посещайте концерты, интересные лекции и выставки, проводите время с семьей.

День тотального расслабления

Устройте себе день полного расслабления. Займитесь уходом за собой: примите ванну с солью, полежите с маской на лице, сходите на сеанс массажа. Расслабленное тело даст возможность полноценно отдохнуть и психике, и тревожному уму.

