Ураган «Берилл» со скоростью ветра до 252 км/час разрушает Гренаду и Ямайку

В Атлантику пришел самый ранний ураган 5-й категории за всю историю наблюдений — «Берилл». Он обрушился на Гренаду и Ямайку 2 июля, сообщает Reuters. В Гренаде погибли два человека, 90% домов серьезно повреждены или разрушены на одном из островов архипелага Гренадины, Юнион-Айленд, на островах Малый Мартиник и Карриаку, входящем в состав Гренады, «Берилл» вызвал разрушения и масштабные отключения электроэнергии.
5 категория — это максимально возможный рейтинг для урагана по шкале Саффира-Симпсона. Он приносит ветер со скоростью 157 миль в час (252 км /ч) и даже выше. В Атлантике с 1960 года всего 30 атлантических ураганов достигли 5-й категории. В 2005 году, когда смертоносная «Катрина» разрушила Новый Орлеан, за сезон их было четыре — рекорд.
Центрально-Тихоокеанский центр ураганов прогнозирует, что «Берилл» обрушится 3 июля на туристические регионы — Ямайку, Доминиканскую Республику и Гаити вдоль южного побережья острова Эспаньола. Каймановы острова, расположенные к северо-западу от Ямайки, тоже находятся на пути следования урагана, далее — Белиз, мексиканский полуостров Юкатан и побережье Мексиканского залива.
Жителей призывают укреплять крыши и окна, запасаться свечами, батарейками, пресной водой и консервами.