    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    751мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur93.7

    Ураган «Берилл» со скоростью ветра до 252 км/час разрушает Гренаду и Ямайку

    132
    обсудить

    В Атлантику пришел самый ранний ураган 5-й категории за всю историю наблюдений — «Берилл». Он обрушился на Гренаду и Ямайку 2 июля, сообщает Reuters. В Гренаде погибли два человека, 90% домов серьезно повреждены или разрушены на одном из островов архипелага Гренадины, Юнион-Айленд, на островах Малый Мартиник и Карриаку, входящем в состав Гренады, «Берилл» вызвал разрушения и масштабные отключения электроэнергии.

    5 категория — это максимально возможный рейтинг для урагана по шкале Саффира-Симпсона. Он приносит ветер со скоростью 157 миль в час (252 км /ч) и даже выше. В Атлантике с 1960 года всего 30 атлантических ураганов достигли 5-й категории. В 2005 году, когда смертоносная «Катрина» разрушила Новый Орлеан, за сезон их было четыре — рекорд.

    Центрально-Тихоокеанский центр ураганов прогнозирует, что «Берилл» обрушится 3 июля на туристические регионы — Ямайку, Доминиканскую Республику и Гаити вдоль южного побережья острова Эспаньола. Каймановы острова, расположенные к северо-западу от Ямайки, тоже находятся на пути следования урагана, далее — Белиз, мексиканский полуостров Юкатан и побережье Мексиканского залива.

    Жителей призывают укреплять крыши и окна, запасаться свечами, батарейками, пресной водой и консервами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close