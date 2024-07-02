Ураган «Берилл» со скоростью ветра до 252 км/час разрушает Гренаду и Ямайку

В Атлантику пришел самый ранний ураган 5-й категории за всю историю наблюдений — «Берилл». Он обрушился на Гренаду и Ямайку 2 июля, сообщает Reuters. В Гренаде погибли два человека, 90% домов серьезно повреждены или разрушены на одном из островов архипелага Гренадины, Юнион-Айленд, на островах Малый Мартиник и Карриаку, входящем в состав Гренады, «Берилл» вызвал разрушения и масштабные отключения электроэнергии.



5 категория — это максимально возможный рейтинг для урагана по шкале Саффира-Симпсона. Он приносит ветер со скоростью 157 миль в час (252 км /ч) и даже выше. В Атлантике с 1960 года всего 30 атлантических ураганов достигли 5-й категории. В 2005 году, когда смертоносная «Катрина» разрушила Новый Орлеан, за сезон их было четыре — рекорд.