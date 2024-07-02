Министр культуры рекомендовала местным властям следить за внешним видом артистов

Глава Минкульта Ольга Любимова направила региональным властям в области культуры рекомендацию обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, «в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений». Скан министерского ответа с такой информацией разместила автор запроса, депутат Ирина Филатова в своем телеграм-канале 2 июля.



Также министр дала поручение заместителю министра культуры Антону Малышеву провести консультации в министерстве по этой теме.

