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    Музыка

    Министр культуры рекомендовала местным властям следить за внешним видом артистов

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    Глава Минкульта Ольга Любимова направила региональным властям в области культуры рекомендацию обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, «в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений». Скан министерского ответа с такой информацией разместила автор запроса, депутат Ирина Филатова в своем телеграм-канале 2 июля.

    Также министр дала поручение заместителю министра культуры Антону Малышеву провести консультации в министерстве по этой теме.

    Ранее 3 июня Ирина Филатова по следам первоиюньского выступления Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе направила Ольге Любимовой депутатский запрос, в котором заявила, что «внешний вид артистки был вызывающе откровенным с учетом присутствия на фестивале несовершеннолетних».

    «Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса, — писала депутат. — Такие выходы на сцену противоречат не только этическим и моральным нормам, но и идут вразрез с указом президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» и стратегией государственной культурной политики до 2030 года».

    По ее мнению, «вульгарный сценический образ и развязное поведение формируют у детей и молодежи отношение нормы, воспитывают стремление соответствовать демонстрируемой вседозволенности».

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    Комментарии 9

    870202 Июл 2024 в 21:20
    I'm back in the U.S.S.R.
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