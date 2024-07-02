Лукашенко заявил, что некоторые осужденные оппозиционеры могут выйти на свободу в ближайшее время

Некоторые из осужденных участников протестов 2020 года в Белоруссии могут выйти на свободу в ближайшее время. Об этом 2 июля заявил президент Александр Лукашенко.

По его словам, амнистия затронет тяжелобольных заключенных — в основном тех, у кого диагностированы онкологические заболевания. Это заявление Лукашенко сделал на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

Он призвал аудиторию не удивляться, если вдруг ряд осужденных противников белорусских властей выйдут на свободу. Этих людей Лукашенко описал следующим образом: «Наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году» (цитата по РИА Новости).