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    «Зенит» стартовал в Летнем кубке с разгрома «Сочи»

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился стартовый матч Летнего кубка против «Сочи». Встреча проходила 2 июля в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 5:2.

    Голы за «Зенит» забили Матео Кассьерра (20-я и 24-я минуты), Андрей Мостовой (45+1), Александр Ерохин (67) и Мантуан (69). У «Сочи» отличились Марсело Алвес (32) и Кирилл Заика (41).

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    В следующем поединке «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Начало матча запланировано на 19:30. В тот же день «Сочи» сыграет против сербской «Црвены Звезды».

    В международном товарищеском турнире участвуют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Игры пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир состоится со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером текущего чемпионата Аргентины.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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