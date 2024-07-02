Петербуржцы выбрали самый вкусный шашлык: узнайте топ-3

Шашлык — одно из самых любимых блюд в Санкт-Петербурге. В этом году фанаты мяса с дымком открыли сезон пикников в мае. Тогда же мы запустили большое голосование о любимом вкусе шашлыка у петербуржцев. Больше месяца они пробовали самые популярные виды из торговой сети «Лента» и, наконец, определились с главными фаворитами. Третью строчку топа занял шашлык из свиного окорока в маринаде «Грузинский» . Своей сочностью он заслужил более 15% голосов среди опрошенных. Чаще всего петербуржцы готовили этот шашлык на углях. Но на электрогриле и в духовке он получается не менее вкусно.

Чуть больше голосов собрал шашлык из свинины в маринаде «Алабама» . 21% посчитал его оптимальным для барбекю и пикника. Нежная текстура и аромат дымка — оценят даже те, кто редко ест едят шашлык.

Какой же шашлык оказался главным фаворитом, обойдя десятки других? За время голосования статистика круто менялась, но в итоге абсолютное признание петербуржцев получил шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде . Это один из самых необычных вариантов среди представленных в «Ленте». Каждый третий петербуржец отметил это мясо, как самое вкусное и любимое.

К мясу чаще всего готовят овощи на гриле — сытно, но при этом сбалансировано. Петербуржцы отметили также, что любят свежие салаты.

За настоящую народную любовь к маринованному мясу «Лента» получила статус поставщика шашлыка №1: — в прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыка. Удобно, что в гипермаркетах, супермаркетах и с доставкой в «Ленте» можно купить не только более 25 вкусов шашлыка, но и всё необходимое для отдыха на природе или на даче, включая свежие овощи, ароматный хлеб, мангалы, угли, решетку и ещё десятки тысяч товаров по стабильно выгодным ценам.

