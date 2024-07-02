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    Мультимедийная заметка

    На шашлыки с Лентой

    Петербуржцы выбрали самый вкусный шашлык: узнайте топ-3

    Спойлер: среди них — мясо с ароматом дымка

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    «Лента» ежедневно выпускает тонны свежего шашлыка на полностью автоматизированном производстве
    «Лента» ежедневно выпускает тонны свежего шашлыка на полностью автоматизированном производствеФото: Ольга Бурлакова
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    Шашлык — одно из самых любимых блюд в Санкт-Петербурге. В этом году фанаты мяса с дымком открыли сезон пикников в мае. Тогда же мы запустили большое голосование о любимом вкусе шашлыка у петербуржцев. Больше месяца они пробовали самые популярные виды из торговой сети «Лента» и, наконец, определились с главными фаворитами.

    Третью строчку топа занял шашлык из свиного окорока в маринаде «Грузинский». Своей сочностью он заслужил более 15% голосов среди опрошенных. Чаще всего петербуржцы готовили этот шашлык на углях. Но на электрогриле и в духовке он получается не менее вкусно.

    За «Грузинский» шашлык проголосовали 15%
    За «Грузинский» шашлык проголосовали 15%
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    Чуть больше голосов собрал шашлык из свинины в маринаде «Алабама». 21% посчитал его оптимальным для барбекю и пикника. Нежная текстура и аромат дымка — оценят даже те, кто редко ест едят шашлык.

    <i class="_">Шашлык из </i><i class="_">из свинины </i><i class="_">предпочел 21% опрошенных</i>
    Шашлык из из свинины предпочел 21% опрошенных
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    Какой же шашлык оказался главным фаворитом, обойдя десятки других? За время голосования статистика круто менялась, но в итоге абсолютное признание петербуржцев получил шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде. Это один из самых необычных вариантов среди представленных в «Ленте». Каждый третий петербуржец отметил это мясо, как самое вкусное и любимое.

    Абсолютный фаворит с результатом в 34% — шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде
    Абсолютный фаворит с результатом в 34% — шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде
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    К мясу чаще всего готовят овощи на гриле — сытно, но при этом сбалансировано. Петербуржцы отметили также, что любят свежие салаты.

    За настоящую народную любовь к маринованному мясу «Лента» получила статус поставщика шашлыка №1: — в прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыка. Удобно, что в гипермаркетах, супермаркетах и с доставкой в «Ленте» можно купить не только более 25 вкусов шашлыка, но и всё необходимое для отдыха на природе или на даче, включая свежие овощи, ароматный хлеб, мангалы, угли, решетку и ещё десятки тысяч товаров по стабильно выгодным ценам.

    В «Ленте» можно купить все для пикника и отдыха на природе и даче
    В «Ленте» можно купить все для пикника и отдыха на природе и дачеФото: Денис Полуэктов
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    Посмотреть на весь ассортимент и определиться можно на сайте. А тем, кто пропустил главный шашлычный опрос, не стоит расстраиваться — отдать голос за фаворита все еще можно. Для этого достаточно перейти по ссылке и ответить на пару простых и вкусных вопросов.

    В прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыка
    В прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыкаФото: Юрий Федяев
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    lenta.com, ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 1037832048605

    *по данным исследования потребительской панели «Ромир»

    «Лента» ежедневно выпускает тонны свежего шашлыка на полностью автоматизированном производстве
    «Лента» ежедневно выпускает тонны свежего шашлыка на полностью автоматизированном производствеФото: Ольга Бурлакова
    За «Грузинский» шашлык проголосовали 15%
    За «Грузинский» шашлык проголосовали 15%
    <i class="_">Шашлык из </i><i class="_">из свинины </i><i class="_">предпочел 21% опрошенных</i>
    Шашлык из из свинины предпочел 21% опрошенных
    Абсолютный фаворит с результатом в 34% — шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде
    Абсолютный фаворит с результатом в 34% — шашлык из свиной шеи в брусничном маринаде
    В «Ленте» можно купить все для пикника и отдыха на природе и даче
    В «Ленте» можно купить все для пикника и отдыха на природе и дачеФото: Денис Полуэктов
    В прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыка
    В прошлом году жители страны купили в «Ленте» более 14 тысяч тонн шашлыкаФото: Юрий Федяев

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