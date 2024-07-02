Президент России Владимир Путин проведет ряд переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Двусторонние встречи запланированы с лидерами семи стран. Об этом 2 июля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президент РФ Юрия Ушакова.
Он отметил, что во время мероприятия количество встреч с главами других государств может увеличиться.
«3 июля <...> запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом», — передает информагентство.
Также завтра Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
4 июля у российского лидера состоятся переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохберо.
Путин на саммите ШОС в Астане проведет переговоры с лидерами семи стран
Президент России Владимир Путин проведет ряд переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Двусторонние встречи запланированы с лидерами семи стран. Об этом 2 июля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президент РФ Юрия Ушакова.
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