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    Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил «серьезно» заняться парком имени Бабушкина. На него пожаловались жители

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил привести в порядок парк имени Бабушкина, на который пожаловались жители. «Надо заниматься посерьезнее этим парком», — сказал он 2 июля на заседании городского правительства, напомнив о прецедентах, когда город забирал парки у арендаторов.


    О том, что у жителей Невского района есть вопросы к состоянию парка, отданному в частные руки, рассказал депутат Госдумы Михаил Романов. «Жители Невского района, который входит в мой избирательный округ, массово обращаются ко мне, что парк находится в неудовлетворительном состоянии: разрушены практически все дороги, мосты внутри парка в аварийном состоянии, бюст Бабушкина при входе отсутствует», — сказал он.

    Парламентарий напомнил, что территория парка, которая является объектом культурного наследия регионального значения, была сдана в аренду коммерческой организации. «Собственники неоднократно менялись, в связи с выявленными нарушениями КГИОП вышел в суд», — сказал он. Но решение суда о восстановлении в первозданном состоянии от 2021 года пока не выполнено. «Видимо, собственники считают, что дешевле платить штраф, чем приводить в надлежащее состояние», — отметил Михаил Романов. Он также предложил рассмотреть возможность, чтобы город сам занялся парком, «если собственник не справляется»,

    Врио главы КГИОП Алексей Михайлов заявил, что в прошлом году собственник разработал концепцию по восстановлению парка. «Она была нами рассмотрена и согласована. В случае отсутствия инициативы со стороны пользователя по реализации концепции будем выходить с исковыми требованиями и штрафами», — отметил он.

    Арендатором парка имени Ивана Бабушкина является компания «Фидус». Ранее она входила в группу «Талион» Александра Ебралидзе, сейчас, по данным СПАРК, ею в равных долях владеют Владимир Акопов и Людмила Жукова. Связаться с ними на момент публикации не удалось.

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