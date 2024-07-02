Более ста человек погибли в давке на религиозном мероприятии в Индии

Как минимум 107 человек погибли в результате давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в Хатарасе на севере Индии, сообщает 2 июля Hindustan Times со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш.
Автор: youtube.com / indianexpress
По словам одного из выживших, всё произошло по окончании обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. Все спешно начали покидать место собрания. «Когда я попытался выйти, снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь», — рассказал мужчина, уточнив, что многие теряли сознание.
Точная причина пока выясняется. Главный министр штата выразил соболезнования в связи с инцидентом и поручил местным властям ускорить операцию по спасению и оказанию помощи пострадавшим.