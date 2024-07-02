    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, южн

    757мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.95eur94.58

    Более ста человек погибли в давке на религиозном мероприятии в Индии

    3219
    3 комментария

    Как минимум 107 человек погибли в результате давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в Хатарасе на севере Индии, сообщает 2 июля Hindustan Times со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш.

    Автор: youtube.com / indianexpress

    По словам одного из выживших, всё произошло по окончании обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. Все спешно начали покидать место собрания. «Когда я попытался выйти, снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь», — рассказал мужчина, уточнив, что многие теряли сознание.

    Точная причина пока выясняется. Главный министр штата выразил соболезнования в связи с инцидентом и поручил местным властям ускорить операцию по спасению и оказанию помощи пострадавшим.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Индия
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close