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    В московском метро женщина показала нож пассажирке в хиджабе. В ответ получила газ

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    В московском метро на подъезде к станции «Коломенская» произошло ЧП. Женщина угрожала ножом пассажирке в хиджабе. Об этом 2 июля сообщает MSK1.RU.

    Портал со ссылкой на очевидцев уточняет, что 1 июля женщина напала на пассажирку в хиджабе, последняя в ответ прыснула ей в лицо из перцового баллончика. Когда очевидцы стали снимать происходящее на телефон, дама с ножом попыталась наброситься и на них. По итогу для обеих пассажирок эта поездка закончилась неприятно: та, что в хиджабе, упала в обморок, а ее оппонентка кричала, что ничего не видит. Полиция прокомментировала этот инцидент MSK1.RU.

    «Между двумя женщинами произошел словесный конфликт, во время которого одна из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала угрожать другой ножом. В ответ она распылила жидкость из газового баллончика», — сообщили в ГУ МВД России по Москве.

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