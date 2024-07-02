Глава комитета Госдумы: запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику

Произведения, которые были опубликованы до 1 августа 1990 года , не будут подпадать под новые нормы, направленные на запрет пропаганды наркотиков. Об этом во вторник, 2 июля , заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, — Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков — они не будут подпадать», — сказал он.



Речь идет о законопроекте с поправками в некоторые законы, которые будут направлены на запрет пропаганды наркотиков. Они касаются КоАП и УК РФ. По словам Крашенинникова, комитет по госстроительству уточнил само понятие пропаганды наркотиков, а для произведений литературы и искусства существует особый режим.