Глава комитета Госдумы: запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику

Произведения, которые были опубликованы до
«Все произведения, обнародованные до
Речь идет о законопроекте с поправками в некоторые законы, которые будут направлены на запрет пропаганды наркотиков. Они касаются КоАП и УК РФ. По словам Крашенинникова, комитет по госстроительству уточнил само понятие пропаганды наркотиков, а для произведений литературы и искусства существует особый режим.
Еще глава думского комитета уточнил, что перечень такой литературы, подлежащей маркировке, будет составляться Министерством культуры РФ.