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    Глава комитета Госдумы: запрет на пропаганду наркотиков не затронет классику

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    Произведения, которые были опубликованы до 1 августа 1990 года, не будут подпадать под новые нормы, направленные на запрет пропаганды наркотиков. Об этом во вторник, 2 июля, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

    «Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, — Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков — они не будут подпадать», — сказал он.

    Речь идет о законопроекте с поправками в некоторые законы, которые будут направлены на запрет пропаганды наркотиков. Они касаются КоАП и УК РФ. По словам Крашенинникова, комитет по госстроительству уточнил само понятие пропаганды наркотиков, а для произведений литературы и искусства существует особый режим.

    Еще глава думского комитета уточнил, что перечень такой литературы, подлежащей маркировке, будет составляться Министерством культуры РФ.

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