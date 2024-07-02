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    В Главном штабе откроется тотальная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых

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    Фото: hermitagemuseum.org/
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    Эрмитаж представит инсталляцию «Памятник исчезнувшей цивилизации», которую впервые показали в 1999 году в Палермо. Это образ утопического города-музея, который художники задумали как своеобразный памятник советской цивилизации.

    Илья и Эмилия Кабаковы спроектировали инсталляцию, опираясь на личный опыт и воспоминания, используя обломки ныне не существующей цивилизации — поэтому кураторы выставки в Эрмитаже сравнили художников с археологами. Получились «комнаты», где к цивилизации Союза Советских Социалистических Республик смогут приобщиться люди, которые никогда не бывали в «оригинале».

    Фото: hermitagemuseum.org/
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    Частью инсталляции станут чертежи, планировки и эскизы нереализованной «сверхтотальной» инсталляции-музея (символично, что около года всё это будут выставлять в центре Петербурга, который сам по себе немного инсталляция и город-музей). «Памятник исчезнувшей цивилизации» — составной проект, разные его части Кабаковы создавали в разное время. В 2014 году художники подарили его Эрмитажу, и теперь зрители впервые увидят инсталляцию после долгой реставрации.

    Фото: hermitagemuseum.org/
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    Илья Кабаков (1933–2023) — художник-концептуалист, иллюстратор. Ещё живя в СССР, активно участвовал в выставках за границей и создавал в московской мастерской «неофициальные» работы, нацеленные в будущее. Сам он при этом не считал себя диссидентом или жертвой и после эмиграции охотно выставлялся в России (да и в целом участвовал в проектах по всему миру, давно выйдя за рамки московского концептуализма или любого другого нишевого явления). Художник скончался 27 мая 2023 года в Нью-Йорке, с тех пор Эрмитаж посвятил ему несколько памятных проектов.

    Выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. «Памятник исчезнувшей цивилизации» пройдёт в Белом зале Главного штаба с 3 июля 2024 года по 1 июня 2025 года. 0+

    Фото: hermitagemuseum.org/
    Фото: hermitagemuseum.org/
    Фото: hermitagemuseum.org/

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