В Главном штабе откроется тотальная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых

Эрмитаж представит инсталляцию «Памятник исчезнувшей цивилизации», которую впервые показали в 1999 году в Палермо. Это образ утопического города-музея, который художники задумали как своеобразный памятник советской цивилизации.



Илья и Эмилия Кабаковы спроектировали инсталляцию, опираясь на личный опыт и воспоминания, используя обломки ныне не существующей цивилизации — поэтому кураторы выставки в Эрмитаже сравнили художников с археологами. Получились «комнаты», где к цивилизации Союза Советских Социалистических Республик смогут приобщиться люди, которые никогда не бывали в «оригинале».

