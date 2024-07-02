Шиза на «Вираже»: кидавшийся креслом на матче «Зенит» — «Спартак» болельщик наказан

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Владимира Фролова за нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований. Фролов должен заплатить штраф — три тысячи рублей.
17 апреля на футбольном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», проходившем на «Газпром Арене», Фролов бросил пластмассовое кресло в сторону поля.
Объединённая пресс-служба городских судов 2 июля сообщила, что фанат находился в секторе № 109. Этот сектор не является зоной активного боления, однако это не помешало мужчине зарядиться эмоциями и причинить ущерб имуществу футбольного клуба.
На заседание суда Фролов не явился. Статья 20.31 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трёх тысяч до десяти тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трёх лет.
Напомним, 17 апреля «Зенит» принимал «Спартак» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 0:0, что не помешало петербуржцам пройти в финал Кубка страны.