В Энгельсе женщина погибла после падения с колеса обозрения

В Саратовской области 30-летняя женщина погибла, упав из кабины колеса обозрения. Об этом 2 июля сообщает 164.RU со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Уточняется, что ЧП произошло 1 июля в городском парке аттракционов «Лукоморье». «В тяжёлом состоянии доставлена в одно из лечебных учреждений города Энгельса. От полученных травм женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Местные жители пишут о том, что колесо обозрения в Энгельсе не очень безопасно и аттракцион нужно закрывать. По словам тех, кто катался на этом колесе обозрения, там «нет ни ремней, ничего». Горожане также отмечают, что «упасть — дело секунды».