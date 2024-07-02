Сбербанк со 2 июля повысил ставки по ипотеке

Сбербанк со 2 июля, то есть с сегодняшнего дня, повысил ставки по базовым ипотечным программам. Повышение произошло на 1,3 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк.



Минимальная ставка выросла до 19,5% — на вторичное жилье, строительство дома и новостройки. То же самое коснулось и программ рефинансирования.



«Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — уточняет Сбербанк.



По ипотеке на загородную недвижимость и землю минимальная ставка теперь начинается от 19,8% (ранее было 18,5%), на гараж, машино-место или кладовую — от 20% (ранее 18,7%). Минимальная ставка по военной ипотеке — 18,9% (ранее 17,6%), коммерческая ипотека — от 21% (ранее 19,7%).

