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    Сбербанк со 2 июля повысил ставки по ипотеке

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    Сбербанк со 2 июля, то есть с сегодняшнего дня, повысил ставки по базовым ипотечным программам. Повышение произошло на 1,3 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк.

    Минимальная ставка выросла до 19,5% — на вторичное жилье, строительство дома и новостройки. То же самое коснулось и программ рефинансирования.

    «Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — уточняет Сбербанк.

    По ипотеке на загородную недвижимость и землю минимальная ставка теперь начинается от 19,8% (ранее было 18,5%), на гараж, машино-место или кладовую — от 20% (ранее 18,7%). Минимальная ставка по военной ипотеке — 18,9% (ранее 17,6%), коммерческая ипотека — от 21% (ранее 19,7%).

    Ставки по базовым ипотечным программам Сбербанк повышал месяц назад, 5 июня. Тогда повышение произошло на 1,5 процентного пункта.

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