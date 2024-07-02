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    Неуважение к авторитету и достоинству. Жителя Подмосковья приговорили к 10 годам за поджог российского флага

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    Суд в Химках приговорил 27-летнего Михаила Ищенко к 10 годам лишения свободы. Он напился и поджег флаг России на здании спорткомплекса.

    О решении суда 2 июля пишет прокуратура Московской области. В минувшем сентябре выпивший химчанин с жидкостью для розжига пришел к спорткомплексу «Родина», залез на ограду и поджег флаг. Его задержал прохожий.

    Ищенко вменили надругательство над флагом, хулиганство по мотивам политической ненависти и приготовление к участию в военных действиях на территории другой страны. «Указанные действия он совершил умышленно из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к гражданским и патриотическим чувствам, авторитету и достоинству Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации», — решил суд.

    Первые два года он будет отбывать в тюрьме, остальное в колонии строгого режима.

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