В садоводстве под Петербургом нашли труп. А через несколько дней — предполагаемого виновника ДТП

Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



29 июня в полицию обратилась 47-летняя жительница Гатчинского района, которая нашла в канаве в СНТ «Пушкинец» погибшего мужчину. Как оказалось, это 58-летний местный житель, он стал жертвой ДТП. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).

