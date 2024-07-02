В садоводстве под Петербургом нашли труп. А через несколько дней — предполагаемого виновника ДТП

Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной. Об этом
29 июня в полицию обратилась 47-летняя жительница Гатчинского района, которая нашла в канаве в СНТ «Пушкинец» погибшего мужчину. Как оказалось, это 58-летний местный житель, он стал жертвой ДТП. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).
Угрозыск начал оперативно-разыскные мероприятия и выяснил, что к преступлению может быть причастен 54-летний житель поселка Шушары. Как предполагается, 28 июня около 20:30 он ехал по территории садоводства на «Шкоде Октавии», сбил идущего по обочине пешехода и скрылся. Правоохранители пришли к нему домой на Колпинское шоссе. Он задержан на основании статьи