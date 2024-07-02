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    Из дома в Сапёрном переулке ночью эвакуировали людей, пострадал ребенок

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    Серьезный пожар тушили минувшей ночью в Центральном районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 2 июля в 02:19 поступил вызов в Сапёрный переулок, 6. Там огонь охватил 38 квадратных метров в пятикомнатной квартире.

    На место выехали четыре расчета МЧС — 17 человек личного состава. Они эвакуировали из опасной зоны 20 человек. Один человек пострадал — ребенок, его доставили в лечебное учреждение. Работа продолжалась более полутора часов: пожар был ликвидирован к 03:59.

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