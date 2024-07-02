Из дома в Сапёрном переулке ночью эвакуировали людей, пострадал ребенок

Серьезный пожар тушили минувшей ночью в Центральном районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 2 июля в 02:19 поступил вызов в Сапёрный переулок, 6. Там огонь охватил
На место выехали четыре расчета МЧС —
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Серьезный пожар тушили минувшей ночью в Центральном районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 2 июля в 02:19 поступил вызов в Сапёрный переулок, 6. Там огонь охватил
На место выехали четыре расчета МЧС —
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