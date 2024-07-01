Вице-премьер Патрушев заявил, что несанкционированные свалки в городах России должны ликвидировать к концу года

Несанкционированные свалки в границах городов России должны быть ликвидированы к концу 2024 года. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Сейчас таких объектов по стране насчитывается 191, заявил 1 июля звице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в рамках нацпроекта «Экология». Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.
Дмитрий Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Чистая страна». На нее выделено 55 миллиардов рублей на шесть лет.
По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах России. Всего же, полное устранение свалок улучшит условия жизни порядка 20 миллионов человек.