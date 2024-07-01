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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Семак оценил покупку Глушенкова, Горшкова, Волкова и Латышонка

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак оценил летние покупки команды. Об этом он высказался 1 июля на пресс-конференции, посвященной Летнему кубку, который пройдет в Петербурге.

    По мнению Семака, Максим Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях, а Юрий Горшков — это универсальный игрок, хотя наиболее привычная позиция для него — левый защитник.

    «Учитывая, что у нас не было дублёра Дугласа, для нас это важный момент. Плюс Юра умеет играть в центре поля — это добавляет вариативности», — отметил Семак.

    По поводу Сергея Волкова главный тренер «Зенита» подчеркнул, что с ним предстоит еще поближе познакомиться, чтобы понять, в какой схеме его лучше использовать. По поводу Латышонка Семак заявил, что к вратарю требований не так много. Он лишь надеется, что все новички помогут и будут прилагать все силы, чтобы реализовать свой потенциал.

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