Семак оценил покупку Глушенкова, Горшкова, Волкова и Латышонка

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак оценил летние покупки команды. Об этом он высказался 1 июля на пресс-конференции, посвященной Летнему кубку, который пройдет в Петербурге.



По мнению Семака, Максим Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях, а Юрий Горшков — это универсальный игрок, хотя наиболее привычная позиция для него — левый защитник.

«Учитывая, что у нас не было дублёра Дугласа, для нас это важный момент. Плюс Юра умеет играть в центре поля — это добавляет вариативности», — отметил Семак.

По поводу Сергея Волкова главный тренер «Зенита» подчеркнул, что с ним предстоит еще поближе познакомиться, чтобы понять, в какой схеме его лучше использовать. По поводу Латышонка Семак заявил, что к вратарю требований не так много. Он лишь надеется, что все новички помогут и будут прилагать все силы, чтобы реализовать свой потенциал.