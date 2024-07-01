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    Прилетел, но не волшебник. Смотрите, что бывает, когда вертолет тоже хочет отдохнуть на пляже

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    Внезапный вертолет перенес отдыхающих с пляжа Соснового Бора в Сайгон 1960-х. Эпичные кадры сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях 1 июля.

    «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге»

    Поисково-спасательный Ка-27ПС стремительно пролетел над береговой линией и пугающе завис в нескольких метрах над головами купальщиков. Специальные соосные винты подняли бурю пыли, заставив людей разбегаться и ловить свои вещи.

    Закончив милитари-пранк, вертолет морской авиации Балтфлота ВМФ развернулся и взял новый курс. Очевидцы узнали в нем участника акции «Сила V правде», проходившей в Сосновом Бору с 28 по 30 июня.

    Министерство обороны случай над сосновоборским пляжем не комментирует. В неофициальной беседе с телеграм-каналом «Фонтанка SPB Online» военные отметили, что с пилотом обязательно проведут воспитательную беседу.

    Вероятнее всего, такой шалостью в духе советского «воздушного хулигана» Василия Цымбала летчик хотел развлечь отдыхающих и погрузить в условия, «приближенные к боевым». Однако подобного рода забавы военное командование считает неуместными и приносит гражданскому населению извинения за доставленные неудобства.

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