Прилетел, но не волшебник. Смотрите, что бывает, когда вертолет тоже хочет отдохнуть на пляже

Внезапный вертолет перенес отдыхающих с пляжа Соснового Бора в Сайгон 1960-х. Эпичные кадры сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях 1 июля.
«ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге»
Поисково-спасательный Ка-27ПС стремительно пролетел над береговой линией и пугающе завис в нескольких метрах над головами купальщиков. Специальные соосные винты подняли бурю пыли, заставив людей разбегаться и ловить свои вещи.
Закончив милитари-пранк, вертолет морской авиации Балтфлота ВМФ развернулся и взял новый курс. Очевидцы узнали в нем участника акции «Сила V правде», проходившей в Сосновом Бору с 28 по 30 июня.
Министерство обороны случай над сосновоборским пляжем не комментирует. В неофициальной беседе с телеграм-каналом «Фонтанка SPB Online» военные отметили, что с пилотом обязательно проведут воспитательную беседу.
Вероятнее всего, такой шалостью в духе советского «воздушного хулигана» Василия Цымбала летчик хотел развлечь отдыхающих и погрузить в условия, «приближенные к боевым». Однако подобного рода забавы военное командование считает неуместными и приносит гражданскому населению извинения за доставленные неудобства.