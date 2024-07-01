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    За оскорбительные фото тату с крестами петербурженку обязали работать

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    Жительница Петербурга Дарья Кричкер приговорена к 60 часам обязательных работ за оскорбление чувств верующих. Им не понравились татуировки девушки.

    О приговоре 1 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кричкер признала вину. 60 часов — это минимально возможный срок. Обязательные работы выполняются осужденным в свободное от основной работы время, они не оплачиваются и должны быть связаны с общественной пользой.

    Ей вменили изготовление фотографий и их публикацию в телеграм-канале. На фото была голень с татуировкой. «Крест с распятым Христом, нательный крестик, ветка растения с шипами, преобразованные таким образом, что сакральные изображения приобрели непристойный вид», — пояснили в пресс-службе.

    Как ранее писала «Фонтанка», жалобы на Кричкер поступили от сообщества «Сорок сороков».

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