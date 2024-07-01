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    Педофил получил срок за изнасилование 10-летней девочки в Воронеже

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    Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал 10-летнюю девочку в Воронеже в 2021 году. Он признан виновным и будет отбывать наказание — 22 года в колонии особого режима, указано в пресс-релизе Следственного управления СК по Воронежской области от 1 июля. Приговор ещё не вступил в законную силу.

    В конце января 2021 года 29-летний уроженец Липецкой области проследил за девочкой, возвращавшейся из школы в микрорайоне Никольское. Проходя через овраг, он начал угрожать школьнице ножом, затем изнасиловал её, выбросил оружие и сбежал. «В целях сокрытия следов преступления он выкинул нож, которым угрожал потерпевшей, а также сжег свою одежду», — добавляют в ведомстве.

    СУ СК по Воронежской области сообщает, что спустя неделю, 3 февраля того же года, он был задержан оперативниками. Выяснилось, что педофил ранее уже был судим за изнасилования. Фигурант сначала во всем сознался, но затем начал отрицать свою причастность к изнасилованию воронежской девочки.

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