Педофил получил срок за изнасилование 10-летней девочки в Воронеже

Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал 10-летнюю девочку в Воронеже в 2021 году. Он признан виновным и будет отбывать наказание — 22 года в колонии особого режима, указано в пресс-релизе Следственного управления СК по Воронежской области от 1 июля. Приговор ещё не вступил в законную силу.



В конце января 2021 года 29-летний уроженец Липецкой области проследил за девочкой, возвращавшейся из школы в микрорайоне Никольское. Проходя через овраг, он начал угрожать школьнице ножом, затем изнасиловал её, выбросил оружие и сбежал. «В целях сокрытия следов преступления он выкинул нож, которым угрожал потерпевшей, а также сжег свою одежду», — добавляют в ведомстве.