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    Инженерный лицей в Кронштадте примет первых учеников в 2025 году

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    На Цитадельской дороге в Кронштадте завершается строительство лицея на 550 мест. Как сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», учебное заведение входит в комплекс социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

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    Сейчас готовность объекта составляет более 75%. Завершен монолитный каркас здания с несущими металлоконструкциями, внутренними стенами и перегородками, на финальном этапе кровельные и фасадные работы, а также остекление. Ведется монтаж инженерных сетей, закончена отделка технических помещений, продолжается чистовая отделка остальной площади лицея. В июле планируется установка оборудования в столовой.

    Связующим между собой все помещения лицея станет актовый зал-атриум со стеклянным потолком и стенами-трансформерами. Трибуны из HPL-панелей под дерево будут выполнять роль и ступеней, и мест для зрителей. Складные раздвижные перегородки могут как отделить помещение от примыкающих коридоров, так и соединять пространство в единое целое. Так же разделяется и большинство классов лицея.

    Трехэтажное здание в форме корабля будет вмещать 22 класса: 8 — для младшего звена, 14 — для среднего и старших звеньев. Также здесь появятся библиотека с читальным залом, мастерские по кулинарии, шитью, обработке металла и дерева, а также кабинеты для иностранных языков. На третьем этаже предусмотрен выход на крышу для педагогов.

    — Планируется, что у лицея будет инженерный профиль и он станет одной из площадок Всероссийского центра морских профессий, — отмечает Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». — Мы рассчитываем, что уже в этом году начнется набор преподавательского состава, а первых учеников лицей примет в 2025 году.

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