В Юнтолово к 2025 году построят новый детский сад на 200 мест

В Юнтолово началось строительство детского сада на 200 мест. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сейчас на участке уже завершили подготовительные работы и начали копать котлован.
Трехэтажное здание будет рассчитано на 10 групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. На первом этаже расположатся четыре групповых помещения для детей младшего возраста, бассейн с раздевалками, а также кухня с горячим цехом.
На втором этаже будут залы для музыки и спорта, кабинеты логопеда и психолога, а также еще четыре группы для воспитанников среднего дошкольного возраста.
Третий этаж отвели под две группы детей старшего дошкольного возраста, административные и технические помещения.
Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, также у школы установят игровые и спортивные площадки.
Завершить строительство садика в квартале «Юнтолово» планируют в третьем квартале 2025 года.