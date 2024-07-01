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    Поменялись местами. В Москве задержаны похитители итальянца

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    Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Четверо подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение. Подробности сообщили в пресс-службе столичного СК 1 июля.

    ГСУ СК России по г. Москве

    По данным следствия, 28 июня у жилого дома на улице Садовой-Триумфальной вооруженные мужчины напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Жертву затащили в машину, где надели наручники и мешок на голову, и увезли в Брянск. По прибытии предпринимателя в течение суток удерживали в подготовленном заранее помещении.

    Установлено, что незадолго до произошедшего у похищенного возник конфликт с конкурентом по бизнесу. В СМИ сообщалось, что потерпевшим оказался глава компании SIAD Rus Стефано Гуидотти. Организация занимается производством технических газов.

    Задержаны исполнители — четверо мужчин в возрасте от 21 года до 36 лет. Они обвиняются по статье о похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Заказчика ищут.

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