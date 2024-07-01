Поменялись местами. В Москве задержаны похитители итальянца

Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве и увезенного в Брянск. Четверо подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение. Подробности сообщили в пресс-службе столичного СК 1 июля .

По данным следствия, 28 июня у жилого дома на улице Садовой-Триумфальной вооруженные мужчины напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Жертву затащили в машину, где надели наручники и мешок на голову, и увезли в Брянск. По прибытии предпринимателя в течение суток удерживали в подготовленном заранее помещении.

Установлено, что незадолго до произошедшего у похищенного возник конфликт с конкурентом по бизнесу. В СМИ сообщалось, что потерпевшим оказался глава компании SIAD Rus Стефано Гуидотти. Организация занимается производством технических газов.