На памятнике Жукову в Москве снова нарисовали аббревиатуру украинской разведки

Мужчина, нарисовавший аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР), задержан сотрудниками правоохранительных органов. Эту надпись он оставил на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москве. Об этом стало известно ТАСС в понедельник, 1 июля, из сообщения правоохранительных органов.

«Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР», расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины», — цитирует агентство своего собеседника.



По данным ТАСС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов).

