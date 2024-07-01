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    На памятнике Жукову в Москве снова нарисовали аббревиатуру украинской разведки

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    Мужчина, нарисовавший аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР), задержан сотрудниками правоохранительных органов. Эту надпись он оставил на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москве. Об этом стало известно ТАСС в понедельник, 1 июля, из сообщения правоохранительных органов.

    «Мужчина написал на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР», расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины», — цитирует агентство своего собеседника.

    По данным ТАСС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов).

    По предварительной информации, при задержании мужчина оказал сопротивление. «По данному факту проводится проверка», — добавил собеседник агентства.

    В начале июня Тверской суд Москвы арестовал двух сестер, нарисовавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову.

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