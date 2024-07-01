В аэропорту Антальи массовые задержки рейсов, диспетчеры не справляются с нагрузкой

В аэропорту Антальи начались массовые задержки рейсов, включая те, что направляются в Россию. Об этом сообщает в понедельник, 1 июля, РБК.

Аэропорт Антальи перестал справляться с обработкой увеличившегося количества рейсов. Самолеты находятся в ожидании на земле и в воздухе. Диспетчеры выражают свое недовольство сложившейся ситуацией и требуют от властей снизить нагрузку на аэропорт.

За 29 июня аэропорт в Анталье обслужил 1146 рейсов, из которых более 1000 были международными. В тот же день количество пассажиров превысило 209 тыс. человек, что стало новым рекордом. При этом министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу подчеркнул, что трафик продолжает расти.



Как отмечают в профсоюзе авиадиспетчеров (HTK-SEN), для обслуживания такого количества рейсов сотрудникам аэропорта приходится брать на себя дополнительные обязанности, проявлять инициативу, которая, в свою очередь, ограничивает их личные права.



В знак протеста против переработок авиадиспетчеры провели две забастовки: с 7 по 17 июня и с 20 по 30 июня. Они существенно замедлили свою работу в рамках акции «Работа без инициативы».

«В этом контексте, чтобы повысить осведомленность о наших обоснованных требованиях и обеспечить принятие мер в соответствии с интересами и выгодами нашей страны, совет директоров нашего союза принял решение осуществлять рабочую деятельность (IAÇ) без проявления инициативы в период с 20 по 30 июня 2024 года. Эта деятельность будет продолжаться до тех пор, пока наши законные требования не будут реализованы», — объяснили в профсоюзе.



Как итог — рейсы начали задерживать, примерно, на 3–14 часов, из девяноста самолетов в час вылетало не более сорока. На сегодняшний день аэропорт Антальи стал первым в мире по продолжительности ожидания самолетов на взлетно-посадочной полосе и в воздухе.

Вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отмечает, что забастовка не сказалась существенным образом на графике рейсов, так как авиакомпании свое расписание сейчас формируют с дельтой 30–40 минут.



«Можно сказать, что гораздо больше проблем возникает с поломкой или выходом из строя тех или иных судов. Мы видим, что череда задержек рейсов может достигать и 12 часов. Это более масштабная проблема для путешествующих, чем забастовка диспетчеров в аэропорту Антальи», — добавил Артур Мурадян.



Из Пулково 30 июня с опозданием вылетел самолет Corendon Airlines до турецкой Антальи, рейс задержали на полтора часа. Также отменили запланированный на 13:05 рейс компании Southwind Airlines до Антальи.

