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    После «Алых парусов» из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора

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    Фото: Невский экологический оператор
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    Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге прошел в развлечениях для гостей и в работе для сотрудников компаний по вывозу отходов. Посетители в основном оказались культурными и бросали мусор куда следует.

    В общей сложности после праздника 28–29 июня Невский экологический оператор вывез из центра Петербурга 10 тонн отходов, сообщает 1 июля пресс-служба компании. На время «Алых парусов», с утра 28 июня, в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах города установили почти 500 мусорных контейнеров разного объема, а всю ночь на Дворцовой площади и прилегающих территориях дежурили малогабаритные мусоровозы, чтобы вовремя эти контейнеры разгружать.

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    В этом году на «Алые паруса» выпустили 130 тысяч билетов. «Несмотря на заполненные улицы и набережные, петербуржцы и гости города вели себя культурно, не бросая отходы мимо урн и баков — мусора на тротуаре практически не было», — отметили в НЭО. К утру 29 июня центр был уже чист.

    Весь мусор свезли на комплекс по переработке отходов «Волхонка». После сортировки выяснилось, что основную его часть — 98% объема — составляет пластик. Его отправят на переработку для повторного использования.

    Фото: Невский экологический оператор

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