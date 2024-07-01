После «Алых парусов» из центра Петербурга вывезли 10 тонн мусора

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге прошел в развлечениях для гостей и в работе для сотрудников компаний по вывозу отходов. Посетители в основном оказались культурными и бросали мусор куда следует.

В общей сложности после праздника 28–29 июня Невский экологический оператор вывез из центра Петербурга 10 тонн отходов, сообщает 1 июля пресс-служба компании. На время «Алых парусов», с утра 28 июня, в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах города установили почти 500 мусорных контейнеров разного объема, а всю ночь на Дворцовой площади и прилегающих территориях дежурили малогабаритные мусоровозы, чтобы вовремя эти контейнеры разгружать.