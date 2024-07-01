Летите «Победой» или «Уральскими»? Сколько ручной клади и багажа разрешают взять российские авиакомпании

Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый из нас хочет сэкономить на перелетах и смотрит самые дешевые билеты. Вы тоже так делаете? Тогда этот текст для вас. Узнали нормы провоза багажа и ручной клади по минимальному тарифу и рассказываем вам в двух понятных картинках. Держите шпаргалку по 20 российским авиакомпаниям.

Евгения Бикунова Поделиться Поделиться





Евгения Бикунова Поделиться Поделиться





«Азимут» Российская авиакомпания-перевозчик на юге России. Она предлагает перелеты по доступным ценам на самолетах Sukhoi Superjet 100. В базовом тарифе «легкий» на борт можно бесплатно взять одну сумку 5 кг, габариты не должны превышать 55 х 40 х 20 см. Багаж в минимальный тариф не включен.

Azur Air Крупнейшая чартерная авиакомпания России. Она перевозит пассажиров на самолетах Boeing.

Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В эконом-классе по тарифу Light можно провезти сумку 5 кг в ручной клади с габаритами 55 х 40 х 20 и 10 кг сдать в багаж, однако чемодан должен быть не больше 203 см по сумме трех измерений.

IFLY Российская авиакомпания, которая базируется в московском аэропорту Внуково. С 2009 года перевозит пассажиров на самолетах Airbus. По минимальному тарифу «Промо» можно перевозить 1 место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 40 х 30 х 20 см . А также багаж 10 кг, не более 203 см в сумме 3 измерений и не более 100 см по любой из сторон.



«Алроса» Авиакомпания «Алроса» базируется в Якутии. Она осуществляет региональные перевозки и выполняет регулярные рейсы по России на самолетах Ан и Boeing.

Минимальный тариф — «Эконом ПРОМО». Можно провезти 1 место ручной клади весом 10 кг и габаритами 55 х 40 х 20 см . Багаж в этот тариф не включен.

«Аэрофлот» Национальный перевозчик выполняет рейсы по России и за рубеж. В парке «Аэрофлота» — 171 самолет.

Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В группе тарифов «Лайт» авиакомпания предусматривает бесплатный перевоз ручной клади — 1 место весом до 10 кг. Норма бесплатного провоза багажа в нём не предусмотрена.

«ИжАвиа» Авиакомпания осуществляет регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки из Ижевска и других городов России. Она находится в 100-процентной собственности у Правительства Удмуртской Республики. В тарифе «Промо» в цену билета включен провоз ручной клади — 1 место весом до 5 кг, багаж не предоставляется.

«ИрАэро» Базируется в Иркутске и имеет хабы в Москве и Санкт-Петербурге. Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, ближнему зарубежью и в Китай.



На тарифе Light предусмотрен бесплатный перевоз ручной клади весом 10 кг и размером до 115 см и в сумме трех измерений 55 х 40 х 20 . Если рейс выполняет самолет Bombardier CRJ-200, то ручная кладь ограничивается до 95 см и в сумме 15 х 35 х 45 . Провоз бесплатного багажа по этому тарифу не предусмотрен.



Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Однако, если пассажир покупает билет на тариф Light и летит самолетом Ан-24 или Ан-26, он может взять на борт 1 место ручной клади весом 5 кг. При этом в стоимость включен багаж до 15 кг . Или можно сдать чемодан 20 кг без ручной клади.



NordStar Авиакомпания входит в группу компаний ГМК «Норникель» и выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Билет по тарифу «Эконом Выгодно» включает перевозку 1 места ручной клади весом до 10 кг, без багажа.

«Победа» Российский лоукостер осуществляет внутрироссийские и международные полеты с 2014 года. Перевозчик очень чувствителен к размерам ручной клади: габариты всех личных вещей не должны превышать 36 x 30 x 27 см . Багаж в стоимость минимального тарифа не входит. Авиакомпания не ограничивает количество и вес ручной клади, но все вещи должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. При этом приобретенные в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальными вещами.

Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Red Wings Российская авиакомпания, которая базируется в аэропорту Домодедово. Основу флота составляют самолеты Sukhoi SuperJet SSJ 100. В тарифе «Лайт» норма бесплатного провоза ручной клади — 1 место весом до 5 кг и габаритами 40 х 30 х 20 см . Багаж в эту стоимость не входит.

«Россия» Эта авиакомпания считается одним из крупнейших воздушных перевозчиков страны и входит в состав группы «Аэрофлот». «Россия» специализируется на перевозках в среднем ценовом сегменте. Норма провоза в классе «эконом» по тарифу «Лайт» на рейсах SU/FV 5501–5999 — 1 место ручной клади весом не более 5 кг и не превышающее 120 см по сумме 3 измерений ( 55 х 40 х 25 см ).

Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На рейсах SU/FV 6001–6999 по тарифу «Лайт» с собой можно взять 10 кг ручной клади и 120 см по сумме 3 измерений ( 55 х 40 х 25 см ).

«РусЛайн» Авиакомпания выполняет регулярные, чартерные и бизнес-перевозки из аэропорта Внуково и других городов по России и за границу. По тарифу «Лайт» без дополнительной оплаты можно провезти 1 место ручной клади весом до 5 кг, если размеры не превышают 40 х 30 х 20 см . Для перелетов по маршрутам Москва — Воронеж, Москва — Киров, Санкт-Петербург — Воронеж, Санкт-Петербург — Киров, Воронеж — Сочи и обратно норма бесплатного провоза ручной клади составляет 1 место до 10 кг и габаритами не более 55 х 40 х 25 см .

Nordwind Airlines Эта российская авиакомпания перевозит пассажиров с 2008 года и базируется в московском аэропорту Шереметьево. Nordwind ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.

По тарифу «Лайт» можно бесплатно взять с собой 1 место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 40 x 30 x 20 см . S7 Airlines S7 — крупнейшая частная авиакомпания в России со штаб-квартирой в Новосибирске. Авиаперевозчик выполняет внутренние и международные пассажирские рейсы на самолетах Embraer, Airbus и Boeing.

Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





На минимальном тарифе «Эконом Basic» в стоимость билета входят 10 кг ручной клади размером 55 х 23 х 40 , а провоз багажа платный.

Smartavia Российская бюджетная авиакомпания, которая базируется в Шереметьево и Пулково. Она перевозит пассажиров на самолетах Boeing и Airbus.

Минимальные тарифы Smart Light и Smart Up включают только 1 место ручной клади с габаритами 40 х 30 х 20 см и весом до 10 кг.

«Уральские авиалинии» Российская авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге. Она выполняет пассажирские перевозки на самолетах Airbus.

Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





По тарифу «Эконом Промо» можно брать с собой в ручную кладь 1 сумку не более 10 кг размерами 55 х 40 х 20 см . Багаж — за отдельную плату.

UVT Aero UVT Aero, или «ЮВТ Аэро», — российская региональная авиакомпания, которая выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана с 2015 года. Она образована на месте «Ак Барс Аэро».

В минимальный тариф «Оптимум» включен провоз 1 места ручной клади размерами 15 x 35 x 45 см и весом 5 кг, а также багаж 20 кг. Его размеры не должны превышать 50 х 50 х 103 см .

Utair Авиакомпания Utair входит в один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «Ютэйр». Она занимается пассажирскими и грузовыми перевозками по России и за рубеж.

В тариф «Минимум» входит 1 место ручной клади весом 5 кг, с размерами 40 x 30 x 20 см . При этом размеры сумки с ручной кладью считаются вместе с колесиками, ручками и прочей фурнитурой. Багаж в стоимость билета по этому тарифу не входит.

«Якутия» Российская авиакомпания, которая основана в 2002 году и базируется в Якутии, а также столичном аэропорту Внуково. Осуществляет перевозки пассажиров на самолетах Bombardier, Suhkoi SuperJet и Boeing.

Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





По тарифу «Промо» предусмотрен провоз 1 места ручной клади весом 10 кг, а на рейсах Якутск — Харбин — только 5 кг. Багаж ни в том ни в другом случае не включен.

«Ямал»

Российская авиакомпания со штаб-квартирой в Салехарде. Ее основным собственником является Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений ЯНАО — 97,6% акций. Базовые аэропорты — Салехард, Рощино и Домодедово.

Тариф «Эконом Легкий» включает 1 место ручной клади весом до 5 кг и максимальными размерами 55 х 40 х 25 см , в сумме трех измерений — 120 см. Багаж приобретается за отдельную плату.



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