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    Бывшего директора «Росгосстраха» связали и опустошили сейф в его доме

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    Трое преступников пробрались в дом экс-гендиректора компании «Росгосстрах» в Подмосковье Дмитрия Маркарова. Его с женой связали и вынудили сказать код от сейфа.

    О разбойном нападении на дом Маркарова в Лосино-Петровском округе пишет РБК со ссылкой на источники 1 июля. По описанию потерпевшего, нападавших было трое, на головах у них были балаклавы. Самого Маркарова и его супругу связали скотчем и потребовали выдачи денег. Маркаров сказал им код от сейфа; опустошив его, преступники ушли. Ущерб пока точно не определен — в хранилище были наличные и драгоценные украшения, на миллион минимум.

    Маркаров руководил «Росгосстрахом» с 2013 по 2017 год. Он также сооснователь «Военно-страховой компании» и «Промышленно-страховой компании».

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