Правительство РФ увеличило субсидии для перевода автомобилей на газ

Долю субсидирования расходов граждан и бизнеса на перевод автомобилей с бензина и дизеля на природный газ в 2024 году увеличили в среднем на 30%. Соответствующее постановление правительства России опубликовано 1 июля на сайте кабмина.



Документ повышает нормативы субсидирования расходов на переоборудование автомобилей для работы на метане с нынешних 48% до 78% от общей стоимости работ. Также с 4% до 12% увеличили максимальный размер государственной поддержки на ремоторизацию грузовиков. Для физических лиц, малого и среднего бизнеса при этом оставили двойной повышающий коэффициент.