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    Правительство РФ увеличило субсидии для перевода автомобилей на газ

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    Долю субсидирования расходов граждан и бизнеса на перевод автомобилей с бензина и дизеля на природный газ в 2024 году увеличили в среднем на 30%. Соответствующее постановление правительства России опубликовано 1 июля на сайте кабмина.

    Документ повышает нормативы субсидирования расходов на переоборудование автомобилей для работы на метане с нынешних 48% до 78% от общей стоимости работ. Также с 4% до 12% увеличили максимальный размер государственной поддержки на ремоторизацию грузовиков. Для физических лиц, малого и среднего бизнеса при этом оставили двойной повышающий коэффициент.

    Постановление вносит соответствующие изменения в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики», которое содержит правила предоставления субсидий на перевод своих машин, общественного транспорта и коммунальной техники на природный раз. Программой предусмотрено увеличение объемов потребления метана в качестве моторного топлива в 2024 году до 2,7 миллиарда кубометров и одновременно развитие инфраструктуры, в том числе газовых заправок.

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