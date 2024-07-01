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    СберМаркет сообщил о ребрендинге

    Теперь сервис называется Купер

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    В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиков
    В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиковФото: пресс-служба Купера
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    Сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет проводит ребрендинг. Теперь он называется Купер — от слова «купить». С чем связаны изменения, рассказали в компании.

    — За последние полгода мы трансформировались в районный сервис, который быстро придёт на выручку, что бы ни понадобилось — продукты к ужину или сам ужин, если не хочется готовить, игрушка для питомца, лекарства для близких, батарейки для пульта или цветы для любимой. Мы ускоряем доставку и усиливаем позиции в регионах. Ребрендинг — логичное следствие всех изменений, — объяснила CEO Купера Анастасия Кудрявцева.

    Обновилось не только название и позиционирование сервиса, но и фирменный стиль. В его основе неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный цвет.

    Купер шире, чем просто доставка продуктов. В каталоге более 7,2 млн позиций из 100 продуктовых и 25 аптечных сетей, около 1300 магазинов непродовольственных товаров и 35,5 тысяч ресторанов.

    Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиков, брендирование автомобилей и зон в гипермаркетах.

    В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиков
    В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиковФото: пресс-служба Купера

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