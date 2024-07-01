СберМаркет сообщил о ребрендинге

Сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет проводит ребрендинг. Теперь он называется Купер — от слова «купить». С чем связаны изменения, рассказали в компании.



— За последние полгода мы трансформировались в районный сервис, который быстро придёт на выручку, что бы ни понадобилось — продукты к ужину или сам ужин, если не хочется готовить, игрушка для питомца, лекарства для близких, батарейки для пульта или цветы для любимой. Мы ускоряем доставку и усиливаем позиции в регионах. Ребрендинг — логичное следствие всех изменений, — объяснила CEO Купера Анастасия Кудрявцева.



Обновилось не только название и позиционирование сервиса, но и фирменный стиль. В его основе неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный цвет.



Купер шире, чем просто доставка продуктов. В каталоге более 7,2 млн позиций из 100 продуктовых и 25 аптечных сетей, около 1300 магазинов непродовольственных товаров и 35,5 тысяч ресторанов.



Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. В течение ближайших месяцев обновится форма курьеров и сборщиков, брендирование автомобилей и зон в гипермаркетах.

