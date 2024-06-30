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    Пенсионер принес гранату к зданию УМВД по Адмиралтейскому району

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    Сознательный пенсионер, рожденный в Феодосии и проживающий в Петербурге, днем 30 июня нашел гранату. Схватив ее в руки, он пошел показывать добытое прямо в УМВД по Адмиралтейскому району. Там его встретили с интересом и трепетом.

    Как стало известно «Фонтанке», 78-летний мужчина по имени Олег Моисеевич увидел боеприпас в мусорном баке дома №6 по 6-й Красноармейской улице. Звонить в 112 он не стал, а взял все в свои руки. В буквальном смысле. С гранатой он пришел в Советский переулок, 9 — это УМВД по Адмиралтейскому району.

    Сотрудники, стоящие у здания, встретили его с интересом. А когда пенсионер сказал, что пришел с гранатой, вызвали инженера-сапера. Тот приехал и составил акт, в котором было сказано, что принесенное является муляжом РГД-5.

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