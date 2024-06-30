Китайская коммерческая ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение при запуске

Ракета-носитель «Тяньлун-3» (Tianlong-3), разработанная китайской частной аэрокосмической компанией Space Pioneer, упала в горах во время испытаний. Об этом сама Space Pioneer сообщила 30 июня, передает Reuters.



Испытания проходили в городе Гуньи в центральном Китае. Из-за нарушений в конструкции ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. После отключения компьютерного оборудования она упала в горах. В результате удара о землю корпус распался на части. Жертв нет.