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    Китайская коммерческая ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение при запуске

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    Ракета-носитель «Тяньлун-3» (Tianlong-3), разработанная китайской частной аэрокосмической компанией Space Pioneer, упала в горах во время испытаний. Об этом сама Space Pioneer сообщила 30 июня, передает Reuters.

    Испытания проходили в городе Гуньи в центральном Китае. Из-за нарушений в конструкции ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. После отключения компьютерного оборудования она упала в горах. В результате удара о землю корпус распался на части. Жертв нет.

    Автор: SciNews

    Тяньлун-3 — жидкостная ракета-носитель тяжелого класса, по характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. Ее диаметр 3,8 метра, взлетная масса 590 тонн, грузоподъемность на низкой околоземной орбите — 17 тонн, грузоподъемность на солнечно-синхронной орбите — 14 тонн. Общий объём привлечённых средств на создание ракеты с возвращаемой ступенью превысил 4 миллиарда юаней (552 000 000 долларов США).

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