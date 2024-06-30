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    В Томске семилетний ребенок упал с десятого этажа и выжил

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    Ребенок выжил при падении с большой высоты в Томске. Подробности 30 июня сообщает прокуратура региона.

    Мальчик семи лет выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже дома по улице Богдана Хмельницкого. Обстоятельства падения не уточняются. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, он находится в реанимации.

    Прокуратура Кировского района Томска проводит проверку по факту случившегося.

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