В Томске семилетний ребенок упал с десятого этажа и выжил

Ребенок выжил при падении с большой высоты в Томске. Подробности 30 июня сообщает прокуратура региона.
Мальчик семи лет выпал из окна квартиры, расположенной на
Прокуратура Кировского района Томска проводит проверку по факту случившегося.
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Ребенок выжил при падении с большой высоты в Томске. Подробности 30 июня сообщает прокуратура региона.
Мальчик семи лет выпал из окна квартиры, расположенной на
Прокуратура Кировского района Томска проводит проверку по факту случившегося.
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