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    На Дворцовой площади снова устанавливают ограничения — в этот раз из-за лыжников

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    Не успели закончиться «Алые паруса» и марафон «Белые ночи», как центр Петербурга снова готовится к перекрытиям. Фотографию с автомобилями и сотрудниками Росгвардии прислала 30 июня читательница «Фонтанки» Ирина.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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    Причиной новых дорожных ограничений станут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». С 17:00 до 23:00 для их проведения перекроют движение транспорта по Дворцовой площади, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

    Кроме того, с полуночи и до 23 часов 30 июня на Дворцовой площади и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 будет запрещено парковаться.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина

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