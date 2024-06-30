На Дворцовой площади снова устанавливают ограничения — в этот раз из-за лыжников

Не успели закончиться «Алые паруса» и марафон «Белые ночи», как центр Петербурга снова готовится к перекрытиям. Фотографию с автомобилями и сотрудниками Росгвардии прислала 30 июня читательница «Фонтанки» Ирина.
Причиной новых дорожных ограничений станут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Спринт на Дворцовой». С 17:00 до 23:00 для их проведения перекроют движение транспорта по Дворцовой площади, проезду вдоль
Кроме того, с полуночи и до 23 часов 30 июня на Дворцовой площади и в проезде вдоль