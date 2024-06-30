На набережной Чёрной речки полыхала «Газель»

«Газель» горела в Приморском районе днем 30 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Машина вспыхнула в 14:45 у дома 12 по набережной Черной речки. В 15:06 пожар ликвидировали. На видеозаписи видно, что кабина автомобиля сгорела полностью.



Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 10 человек и две единицы техники.

