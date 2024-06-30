На набережной Чёрной речки полыхала «Газель»

«Газель» горела в Приморском районе днем 30 июня. Об этом сообщает
Машина вспыхнула в 14:45 у
Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 10 человек и две единицы техники.
Сейчас
+23˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 23
2 м/с, зап
761мм
44%
Пробки
2/10
«Газель» горела в Приморском районе днем 30 июня. Об этом сообщает
Машина вспыхнула в 14:45 у
Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 10 человек и две единицы техники.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
08 июня 2024, 21:33
03 мая 2024, 13:54
02 мая 2024, 10:20
26 февраля 2024, 13:20
15 февраля 2024, 07:55
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.