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    Под Рощино мужчина утонул в озере Плетнёвом

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    Мужчина утонул в Выборгском районе Ленинградской области, решив искупаться в запрещенном месте. Подробности 30 июня сообщает ГУ МЧС региона.

    46-летний отдыхающий не смог выплыть из озера Плетнёвое у железнодорожной станции Яппиля под Рощино. Официально купаться там запрещено.

    Спасатели призывают соблюдать правила безопасности и не окунаться в несанкционированных местах.

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