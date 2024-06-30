Под Рощино мужчина утонул в озере Плетнёвом

Мужчина утонул в Выборгском районе Ленинградской области, решив искупаться в запрещенном месте. Подробности 30 июня сообщает
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности и не окунаться в несанкционированных местах.
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Мужчина утонул в Выборгском районе Ленинградской области, решив искупаться в запрещенном месте. Подробности 30 июня сообщает
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности и не окунаться в несанкционированных местах.
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