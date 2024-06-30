МЧС Петербурга предупреждает о граде в первый день июля

Первый день июля в Петербурге может стать улетным в прямом смысле этого слова. МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает 30 июня о приближающихся ливнях, граде и сильных порывах ветра.



Так, ветер может разогнаться до 20 метров в секунду. Всё это на фоне гроз и проливного дождя. Град местами синоптики тоже не исключают. Так было в субботу в Ленобласти.



Но перед этим нам обещают 31 градус со знаком плюс. Гроза же принесет облегчение, уже во вторник столбики термометров опустятся до плюс 20–22 градусов в дневные часы.

