Мужчина с пистолетом требовал у петербуржца извинений перед девушкой

Дорожный конфликт в Приморском районе Петербурга перерос в угрозу применения оружия. Пистолет направляли на сборщика судостроительного завода. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 июня.
Потерпевший обратился в полицию минувшей ночью.
Чуть позже компания встретила водителя автомобиля, который гулял с девушкой. Неизвестный мужчина подошел к сборщику, после обмена репликами он достал пистолет и направил его на оппонента, потребовав извиниться перед девушкой.
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.