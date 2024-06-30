Мужчина с пистолетом требовал у петербуржца извинений перед девушкой

Дорожный конфликт в Приморском районе Петербурга перерос в угрозу применения оружия. Пистолет направляли на сборщика судостроительного завода. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 июня.



Потерпевший обратился в полицию минувшей ночью. 34-летний мужчина рассказал, что накануне вечером гулял с другом и его детьми. При попытке перейти Арцеуловскую аллею их едва не сбил серый автомобиль Kia Rio. В ответ на хамство сборщик стукнул пластиковой бутылкой по крыше машины.



Чуть позже компания встретила водителя автомобиля, который гулял с девушкой. Неизвестный мужчина подошел к сборщику, после обмена репликами он достал пистолет и направил его на оппонента, потребовав извиниться перед девушкой.

