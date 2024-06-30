    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, ю-з

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.75eur92.42

    Мужчина с пистолетом требовал у петербуржца извинений перед девушкой

    3452
    12 комментариев

    Дорожный конфликт в Приморском районе Петербурга перерос в угрозу применения оружия. Пистолет направляли на сборщика судостроительного завода. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 июня.

    Потерпевший обратился в полицию минувшей ночью. 34-летний мужчина рассказал, что накануне вечером гулял с другом и его детьми. При попытке перейти Арцеуловскую аллею их едва не сбил серый автомобиль Kia Rio. В ответ на хамство сборщик стукнул пластиковой бутылкой по крыше машины.

    Чуть позже компания встретила водителя автомобиля, который гулял с девушкой. Неизвестный мужчина подошел к сборщику, после обмена репликами он достал пистолет и направил его на оппонента, потребовав извиниться перед девушкой.

    Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close