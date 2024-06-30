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    19-летний юноша погиб в дробилке на глиноземном заводе в Пикалево

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    Аппаратчик-гидрометаллург погиб на глиноземном производстве в Ленобласти. Трагедия произошла накануне вечером в Пикалево. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июня.

    По предварительным данным, 19-летний юноша выполнял работы по очистке железнодорожных путей на месте разгрузки вагонов. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, упал на край бункера подачи известняка. Из-за судорог тело соскользнуло в шестиметровый бункер и по транспортерной ленте было выброшено в дробильную установку. В результате молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Приехавшие медики констатировали смерть.

    Установлено, что бункер со стороны разгрузки не имеет ограждений, проводится проверка.

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